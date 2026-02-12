Ausblick: Interpump Group SPA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Interpump Group SPA öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Interpump Group SPA für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,427 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Interpump Group SPA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 501,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 489,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

