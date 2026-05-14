Ausblick: Interpump Group SPA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interpump Group SPA wird sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,651 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,530 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 521,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 524,0 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 EUR, gegenüber 1,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,07 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at