Intervacc AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DP4W / ISIN: SE0009607252

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Intervacc Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intervacc Registered veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,060 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 SEK erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,6 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 88,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,230 SEK je Aktie, gegenüber -0,270 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 44,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 20,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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