Ausblick: Intervacc Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intervacc Registered äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,060 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Intervacc Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 84,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,1 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,6 Millionen SEK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,310 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,860 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 25,0 Millionen SEK, gegenüber 11,8 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at