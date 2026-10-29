Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Experten-Prognosen
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Intesa Sanpaolo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Intesa Sanpaolo veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Intesa Sanpaolo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 EUR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,00 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 37,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intesa Sanpaolo einen Umsatz von 11,28 Milliarden EUR eingefahren.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie, gegenüber 0,530 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 28,87 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 47,03 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,93
|-0,44%
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