Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Prognosen 29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Intesa Sanpaolo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Intesa Sanpaolo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Was sich Anaylsten von der kommenden Intesa Sanpaolo-Bilanz versprechen.

Intesa Sanpaolo veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Intesa Sanpaolo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,00 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 37,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intesa Sanpaolo einen Umsatz von 11,28 Milliarden EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie, gegenüber 0,530 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 28,87 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 47,03 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
29.10.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,93 -0,44% Intesa Sanpaolo S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen