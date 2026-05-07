Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Kennzahlen im Fokus
|
07.05.2026 23:37:00
Ausblick: Intesa Sanpaolo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Intesa Sanpaolo lädt am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,150 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,150 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,45 Prozent auf 6,95 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo noch 12,07 Milliarden EUR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,567 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,530 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 28,10 Milliarden EUR, gegenüber 47,03 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
08.05.26