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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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Kennzahlen im Fokus 07.05.2026 23:37:00

Ausblick: Intesa Sanpaolo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Intesa Sanpaolo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo lädt am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,150 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,150 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,45 Prozent auf 6,95 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo noch 12,07 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,567 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,530 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 28,10 Milliarden EUR, gegenüber 47,03 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

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