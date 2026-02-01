Ausblick: Intesa Sanpaolo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intesa Sanpaolo wird am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,093 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,77 Milliarden EUR gegenüber 11,94 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 43,32 Prozent.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 27,25 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 52,39 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at