Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysen 01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Intesa Sanpaolo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Intesa Sanpaolo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intesa Sanpaolo öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.

Intesa Sanpaolo wird am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,093 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,77 Milliarden EUR gegenüber 11,94 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 43,32 Prozent.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 27,25 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 52,39 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten