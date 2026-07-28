Intesa Sanpaolo SpA Aktie
WKN DE: A0MKCL / ISIN: US46115H1077
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,958 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,96 Milliarden USD aus – eine Minderung von 40,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) einen Umsatz von 13,34 Milliarden USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,59 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 32,77 Milliarden USD, gegenüber 53,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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