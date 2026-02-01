Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,662 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) 0,510 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,98 Milliarden USD gegenüber 12,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,33 Prozent.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 31,84 Milliarden USD, gegenüber 56,67 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at