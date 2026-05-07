Intesa Sanpaolo SpA Aktie

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WKN DE: A0MKCL / ISIN: US46115H1077

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,14 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 35,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,98 USD, gegenüber 3,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 33,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 53,07 Milliarden USD generiert worden waren.

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