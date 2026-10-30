Ausblick: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 USD je Aktie gewesen.

Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 40,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 3,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 32,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net