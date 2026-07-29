Ausblick: Intesa Sanpaolo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intesa Sanpaolo gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten von der Bilanz erwarten.

Intesa Sanpaolo wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,140 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,140 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intesa Sanpaolo in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,573 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,530 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,40 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 47,03 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at