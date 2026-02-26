inTest Aktie

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: inTest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

inTest äußert sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 36,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,025 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 112,2 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 130,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

