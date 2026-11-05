inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: inTest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
inTest veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte inTest noch -0,080 USD je Aktie verloren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,62 Prozent auf 34,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,467 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 139,3 Millionen USD, gegenüber 113,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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