inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: inTest zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
inTest veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,047 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll inTest in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 35,0 Millionen USD im Vergleich zu 28,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,210 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 139,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 113,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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