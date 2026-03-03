Ausblick: Intrepid Potash legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intrepid Potash äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,331 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -16,040 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 65,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,8 Millionen USD in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -16,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 252,8 Millionen USD, gegenüber 254,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at