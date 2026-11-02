Ausblick: Intrepid Potash legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intrepid Potash wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,247 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,79 Prozent verringert. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Intrepid Potash 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 50,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intrepid Potash 53,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 298,3 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net