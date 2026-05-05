Ausblick: Intrepid Potash verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Intrepid Potash lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,482 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 88,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,954 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 247,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 298,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at