Ausblick: Intrepid Potash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intrepid Potash wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intrepid Potash im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,779 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 64,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 263,1 Millionen USD, gegenüber 298,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at