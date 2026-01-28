Intrum Justitia ABShs Aktie
WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Intrum Justitia A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Intrum Justitia A wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -8,890 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,580 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Intrum Justitia A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,58 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intrum Justitia A 4,78 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,68 SEK, gegenüber -30,670 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 17,03 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,95 Milliarden SEK generiert wurden.
