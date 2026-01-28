Intrum Justitia ABShs Aktie

Intrum Justitia ABShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Intrum Justitia A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intrum Justitia A wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -8,890 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,580 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Intrum Justitia A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,58 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intrum Justitia A 4,78 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,68 SEK, gegenüber -30,670 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 17,03 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,95 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intrum Justitia ABShs

Analysen zu Intrum Justitia ABShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Intrum Justitia ABShs 3,77 3,35% Intrum Justitia ABShs

