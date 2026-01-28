Ausblick: Intrum Justitia A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intrum Justitia A wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -8,890 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,580 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Intrum Justitia A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,58 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intrum Justitia A 4,78 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,68 SEK, gegenüber -30,670 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 17,03 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,95 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at