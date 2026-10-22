Intrum Justitia ABShs Aktie
WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Intrum Justitia A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Intrum Justitia A wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,071 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intrum Justitia A ein EPS von 1,32 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Intrum Justitia A mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,133 SEK im Vergleich zu -2,260 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 16,16 Milliarden SEK, gegenüber 17,05 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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