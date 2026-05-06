Intrum Justitia ABShs Aktie
WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Intrum Justitia A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Intrum Justitia A äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Intrum Justitia A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,431 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 SEK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,11 Milliarden SEK gegenüber 4,27 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,79 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,10 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -11,250 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,52 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,05 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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