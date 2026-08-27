Intrum Justitia ABShs Aktie
WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Intrum Justitia A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Intrum Justitia A wird am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,219 SEK. Dies würde einer Verringerung von 59,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Intrum Justitia A 0,540 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Intrum Justitia A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,02 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,21 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,173 SEK, gegenüber -2,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 16,18 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,05 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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