Ausblick: Intrusion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intrusion wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Intrusion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,7 Millionen USD, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at