Ausblick: Intrusion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intrusion äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Intrusion für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,100 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,5 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,420 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,460 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at