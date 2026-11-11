Ausblick: Intrusion stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intrusion wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Intrusion im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,360 USD je Aktie, gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 8,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net