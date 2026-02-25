Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Intuit legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Intuit wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Intuit soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,53 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

30 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 23,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,25 Milliarden USD, gegenüber 18,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intuit Inc.

Analysen zu Intuit Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Intuit Inc. 303,00 -0,38% Intuit Inc.

