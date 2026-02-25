Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Intuit legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Intuit wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.
Intuit soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,53 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
30 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 23,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,25 Milliarden USD, gegenüber 18,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
07:01
|Ausblick: Intuit legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Intuit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Intuit Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|303,00
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.