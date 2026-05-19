Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Intuit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Intuit lädt am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
27 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intuit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,57 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,02 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Intuit nach den Prognosen von 23 Analysten 8,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,75 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,21 USD, gegenüber 13,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 21,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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