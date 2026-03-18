Ausblick: Intuitive Machines A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Intuitive Machines A wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,062 USD. Dies würde einen Gewinn von 97,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Intuitive Machines A -2,080 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 53,7 Millionen USD – ein Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intuitive Machines A 54,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,377 USD, gegenüber -4,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 219,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 228,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at