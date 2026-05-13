Ausblick: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Machines A wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Intuitive Machines A noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 203,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 224,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intuitive Machines A einen Umsatz von 62,5 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 942,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 210,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at