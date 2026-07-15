Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Intuitive Surgical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Intuitive Surgical wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,51 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intuitive Surgical 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
Intuitive Surgical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,87 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,70 Milliarden USD, gegenüber 10,06 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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