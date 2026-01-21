Intuitive Surgical Aktie

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Intuitive Surgical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intuitive Surgical wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

26 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,47 Prozent auf 2,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Intuitive Surgical noch 2,41 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,67 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,42 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 8,35 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Intuitive Surgical Inc

Intuitive Surgical Inc 450,05

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
