Ausblick: Intuitive Surgical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intuitive Surgical wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,12 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,92 USD je Aktie erzielt worden waren.

26 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,62 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,99 USD je Aktie, gegenüber 7,87 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 31 Analysten durchschnittlich auf 11,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at