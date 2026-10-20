Ausblick: Intuitive Surgical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intuitive Surgical wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,65 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,90 Prozent erhöht. Damals waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,91 Milliarden USD gegenüber 2,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,80 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at