Inuvo Aktie
WKN DE: A41A0W / ISIN: US46122W3034
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Inuvo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Inuvo wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,315 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 32,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,538 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 88,9 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inuvo Inc Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: Inuvo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Inuvo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Inuvo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)