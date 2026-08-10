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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Inuvo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inuvo lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Inuvo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,170 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 70,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Inuvo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 65,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,245 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,5 Millionen USD, gegenüber 86,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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