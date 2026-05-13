Inuvo Aktie
WKN DE: A41A0W / ISIN: US46122W3034
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Inuvo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Inuvo wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,168 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 60,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,6 Millionen USD gegenüber 26,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,426 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 56,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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