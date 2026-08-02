Ausblick: InvenTrust Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

InvenTrust Properties wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,038 USD je Aktie gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent auf 82,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 333,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 300,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at