Ausblick: InvenTrust Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

InvenTrust Properties wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,97 Prozent auf 76,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InvenTrust Properties noch 71,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD im Vergleich zu 0,190 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 297,6 Millionen USD, gegenüber 274,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at