Ausblick: Inventurus Knowledge Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Inventurus Knowledge Solutions wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,64 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,80 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,21 Milliarden INR – ein Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inventurus Knowledge Solutions 6,57 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,41 INR, während im vorherigen Jahr noch 29,20 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,02 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 26,64 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at