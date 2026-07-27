Ausblick: Invesco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Invesco lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,665 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Invesco noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,32 Milliarden USD – ein Minus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invesco 1,55 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at