Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Invesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Invesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,740 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,52 Prozent auf 1,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,41 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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