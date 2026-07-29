Ausblick: Invesco Mortgage Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Invesco Mortgage Capital präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,502 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Invesco Mortgage Capital mit einem Umsatz von insgesamt 46,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,07 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 177,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 187,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at