Ausblick: Invesco Mortgage Capital legt Quartalsergebnis vor

Invesco Mortgage Capital präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,866 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Invesco Mortgage Capital nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 44,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 4,10 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 172,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 180,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at