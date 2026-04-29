Ausblick: Invesco Mortgage Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Invesco Mortgage Capital äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,552 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 112,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 39,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 886,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -5,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,19 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 158,9 Millionen USD, gegenüber 187,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at