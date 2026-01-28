Ausblick: Invesco Mortgage Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Invesco Mortgage Capital öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,594 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Invesco Mortgage Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 86,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 119,6 Millionen USD, gegenüber 450,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at