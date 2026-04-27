Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Invesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Invesco wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,577 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 19,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,27 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu -1,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 5,22 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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