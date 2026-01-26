Ausblick: Invesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Invesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,580 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,65 Milliarden USD im Vergleich zu 6,01 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at