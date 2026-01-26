Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Invesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Invesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,580 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,65 Milliarden USD im Vergleich zu 6,01 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
07:01
|Ausblick: Invesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Invesco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invesco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Invesco Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|24,00
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.