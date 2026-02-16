Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Investors Real Estate Trust Registered gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,222 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch -0,310 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 70,0 Millionen USD gegenüber 66,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber -1,270 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 277,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 260,4 Millionen USD generiert worden waren.

