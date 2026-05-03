Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A2QLHY / ISIN: US15202L1070

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Investors Real Estate Trust Registered lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Investors Real Estate Trust Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 66,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,044 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,02 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 353,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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